Зеленський і Джонсон узгодили подальші спільні кроки щодо протидії агресії РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном ядерний тероризм РФ, подальше посилення санкцій проти Росії та наступні спільні кроки.

Про це він написав у Твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжив діалог із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Проінформував про протидію агресору. Засудили ядерний тероризм та воєнні злочини РФ. Обговорили подальше посилення санкцій проти Росії та узгодили наступні спільні кроки", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін має програти. Ми розробили план протидії російській агресії, - Джонсон