Зеленський і Джонсон узгодили подальші спільні кроки щодо протидії агресії РФ
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Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном ядерний тероризм РФ, подальше посилення санкцій проти Росії та наступні спільні кроки.
Про це він написав у Твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Продовжив діалог із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Проінформував про протидію агресору. Засудили ядерний тероризм та воєнні злочини РФ. Обговорили подальше посилення санкцій проти Росії та узгодили наступні спільні кроки", - написав він.