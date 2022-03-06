У Харкові окупанти влучили в телевежу: трансляцію обірвано

Російські окупанти влучили в телевізійну вежу в Харкові, в результаті чого трансляція припинилася.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову харківської адміністрації Олега Синєгубова.

Зазначається, що у Харкові внаслідок атаки російського ворога пошкодили телевежу на Павловому полі. Тимчасово телетрансляція призупинена.

"Як інформує представник Концерну РРТ, сигнал наразі відсутній. Працюватимуть над відновленням, про що буде повідомлено згодом", - повідомив Синєгубов.

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Окрім того, відомо про влучання снарядів в районі майдану Небесної сотні.

Раніше повідомлялося, що російські війська обстріляли з "Градів" територію Харківського фізтеху, де є ядерна установка. Українські захисники збили над Харковом ворожий винищувач.