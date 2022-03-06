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Українці переказали на підтримку ЗС України через "Дію" вже 100 млн грн, - Федоров

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Українці переказали на підтримку ЗС України через "Дію" вже 100 млн грн, - Федоров
Українці передали на підтримку Збройних сил через "Дію" вже 100 млн грн.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"100 млн гривень на українську армію через "Дію"! Таку суму зібрали завдяки більш ніж 100 тисячам користувачів програми. Дякуємо кожному з вас. Знаємо, що можете ще більше. Разом – до перемоги!", - написав Федоров.

Також читайте: Анонім зі США перерахував на спецрахунок Нацбанку $1 млн для підтримки ЗСУ

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Топ коментарі

  • Veter Isinski
  • Янковенко Владислав
    Украину не разорвать!
  • Sergey Yatcenuk
    Ага щаз
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