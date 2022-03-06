Українська влада має план дій у разі, якщо Зеленського буде вбито, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що українці мають план "безперервності влади" на випадок, якщо президента України Володимира Зеленського буде вбито.

Про це він сказав у неділю в інтерв'ю програмі CBS "Face the Nation", повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

"Українці мають плани, про які я не говоритиму або не вдаватимусь у будь-які подробиці, щоб переконатися, що існує безперервність правління - у той чи інший спосіб. І я збираюся зупинитися на цьому", - сказав Блінкен.

Він також похвалив Зеленського за його лідерство у цій війні.

"Лідерство, яке продемонстрував президент Зеленський, продемонстрував увесь уряд, чудове, вони стали втіленням цього неймовірно хороброго українського народу", - сказав Блінкен.

Водночас він висловив упевненість, що російський лідер Володимир Путін "приречений програти".

"Просто виграти битву - це не виграти війну. Взяти місто не означає, що він взяв серця та розум українського народу", - заявив держсекретар США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США дали країнам НАТО "зелене світло" на постачання Україні винищувачів

Блінкен додав, що Україна та її союзники мають бути готові до того, що агресія "триватиме деякий час".