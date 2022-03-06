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Кулеба звернувся до Заходу: "Забезпечте нас бойовою авіацією. Зробіть хоч щось!"

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Кулеба звернувся до Заходу: "Забезпечте нас бойовою авіацією. Зробіть хоч щось!"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба знову закликав світ забезпечити Україну бойовою авіацією, опублікувавши знімок 500-кілограмової російської бомби, яка впала на житловий будинок у Чернігові.

Про це він написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця страшна 500-кілограмова російська бомба впала на житловий будинок у Чернігові і не вибухнула. Багато інших вибухнули, вбивши невинних чоловіків, жінок і дітей. Допоможіть нам захистити наш народ від російських варварів! Допоможіть нам закрити небо. Забезпечте нас бойовою авіацією. Зробіть хоч щось!", - написав Кулеба.

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Кулеба звернувся до Заходу: Забезпечте нас бойовою авіацією. Зробіть хоч щось! 01

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Топ коментарі

  • Petrov Viktor
    Украинские граждане живущие за границей, увидите там расейского гражданина сделайте максимальное увечье ему.
  • Олександр Дніпро
  • Владимир c2a8b9e2
    Может пропустили, но сейчас идут интенсивные переговоры, чтобы поставить Польше F-16, а нам МИГи СУшки, чтоб не терять время на переучивание. Но что обнадеживает, к нам едут американские ветераны добровольцы, а это могут быть подготовленные кадры американских противовоздушных ракетных установок.
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