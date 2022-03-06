Окупанти вбивають дітей. Потрібні гуманітарні коридори, - Зеленська

Сотні малюків вмирають без їжі та медичної допомоги у підвалах. Загарбники свідомо стріляють сім’ї та волонтерів при спробі виїзду чи в’їзду.

Про це пише у фейсбуці перша леді Олена Зеленська, інформує Цензор.НЕТ.

Вона опублікувала фотографії дітлахів, які загинули від російської агресії. Та закликала країни НАТО закрити небо від російських літаків.

"Коли у РФ кажуть, що не воюють із мирним населенням, – покажіть їм ці світлини! Ці обличчя дітей, які ніколи не стануть дорослими. Скільки ще дітей має загинути, щоб російські війська перестали стріляти й погодилися на гуманітарні коридори? Скільки ще мають стекти кров’ю й загинути від голоду, щоб вони перестали нищити цивільний транспорт і пропустили гуманітарії місії?" - пише Зеленська.

Перша леді наголосила, що просто зараз у підвалах без їжі та гуманітарної допомоги помирають сотні дітей. "Зв’язку з ними немає вже тиждень, окупанти розстрілюють сім’ї та волонтерів при спробі виїзду чи в’їзду", - пише Зеленська.

Вона закликала показати ці фотографії російським матерям та жінкам.

"Країни НАТО: закрийте нарешті небо від російських літаків! Врятуйте наших дітей, щоб завтра не гинули ваші!" - закликає перша леді.









