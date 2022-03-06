Статус Криму та Донбасу визначають не політики - йдеться про "українців, які ніколи цього не допустять". - Арахамія про переговори
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомив член української делегації, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.
"Я не сказав би, що ми рухаємося швидко, а в нас щодня гине багато людей, особливо мирних жителів. Це тяжко, чесно кажучи, але певний прогрес є. Принаймні дві групи слухають одна одну і ведеться обговорення", – сказав він.
За словами Арахамії, домовитися не можуть щодо статусу Криму та окупованих територій Донбасу – Росія вимагає визнання незалежності, але для українського суспільства це неприйнятно.
Він також додав, що українська делегація не готова йти на компроміс з питань територіальної цілісності України. За його словами, у цьому питанні позиція української сторони є жорсткою. При цьому з інших питань Україна більш рухлива, але потрібні гарантії.
Арахамія додав, що статус Криму та Донбасу визначають не політики – йдеться про "українців, які ніколи цього не допустять".
Він наголосив, що територіальна цілісність є для України принципово важливим пунктом у переговорах – "готові обговорювати будь-які інші динамічні варіанти, але не визнання цих територій".
Нагадаємо, третій раунд переговорів між українською та російською делегаціями щодо припинення війни Росії проти України відбудеться у понеділок, 7 березня.
Росія планувала коротку війну та розраховувала, що втратить 100 військових, але армія України воює так, як ніхто не очікував.