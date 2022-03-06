Статус Криму та Донбасу визначають не політики - йдеться про "українців, які ніколи цього не допустять". - Арахамія про переговори

Переговори про мир між Україною та російським агресором тривають, вони рухаються повільно, а в Україні щодня гинуть мирні жителі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомив член української делегації, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

"Я не сказав би, що ми рухаємося швидко, а в нас щодня гине багато людей, особливо мирних жителів. Це тяжко, чесно кажучи, але певний прогрес є. Принаймні дві групи слухають одна одну і ведеться обговорення", – сказав він.

За словами Арахамії, домовитися не можуть щодо статусу Криму та окупованих територій Донбасу – Росія вимагає визнання незалежності, але для українського суспільства це неприйнятно.

Він також додав, що українська делегація не готова йти на компроміс з питань територіальної цілісності України. За його словами, у цьому питанні позиція української сторони є жорсткою. При цьому з інших питань Україна більш рухлива, але потрібні гарантії.

Арахамія додав, що статус Криму та Донбасу визначають не політики – йдеться про "українців, які ніколи цього не допустять".

Він наголосив, що територіальна цілісність є для України принципово важливим пунктом у переговорах – "готові обговорювати будь-які інші динамічні варіанти, але не визнання цих територій".

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Нагадаємо, третій раунд переговорів між українською та російською делегаціями щодо припинення війни Росії проти України відбудеться у понеділок, 7 березня.

Росія планувала коротку війну та розраховувала, що втратить 100 військових, але армія України воює так, як ніхто не очікував.