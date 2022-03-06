Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Наші війська розгромили парашутно-десантну роту під Миколаєвом - захоплено 7 бронемашин. ВIДЕО

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6 березня наші війська розгромили під Миколаєвом парашутно-десантну роту росіян. Захоплено 7 новеньких бойових машин десанту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це написав у фейсбуці Юрій Бутусов.

"Розгром російської парашутно-десантної роти під Миколаєвим! Вихваляні російські десантники розбіглися як зайці після атаки української армії. Семеро нових бойових машин десанту захоплені цілими і поповнили озброєння наших військ у цьому районі. Сьогодні я також показав чудове відео Романа Костенка про розгром російської гаубичної батареї під Миколаєвом та втечу окупантів, які кинули одразу вісім гаубиць Д-30", - написав він.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Вашингтонский Обком


    @_Fashington

    ·
    5 мар.



    Минобороны Рейха: Всего за время войны с Украиной уничтожены: 66 самолётов на земле и 16 самолётов в воздухе. То есть, Рейх уничтожил 82 самолёта из 67, которые были у Украины в наличии
  • Перехватчик
    Вашингтонский Обком


    @_Fashington

    ·
    5 мар.



    По многочисленным просьбам украинцев компания Durex останется на российском рынке
  • Роман Шевченко 08ca72a5
    НАШІ ВИМОГИ ДО РОСІЇ:

    тільки тоді ми перестанемо знищувати путінських орків!

    1) Нейтральний статус. росія повинна вийти з ОДКБ. росія повинна знищити всі ракети, які вона установила на своїй території, тому що вони загрожують нашій безпеці.

    2) Демілітаризвація. россія повинна знищити всю свою зброю.

    3) росія повинна признати Крим і Донбас українськими. А також Кубань.

    4) Денацифікація. путін і його камарилья повинні піти від влади. Вони повинні припинити нацистську пропаганду проти українців на росіському телебаченні, цілья якої - цілеспрямовано розпалювати ненависть до укранського народу.
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