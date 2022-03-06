American Express зупиняє роботу в Росії та Білорусі

Корпорація з надання фінансових послуг American Express призупиняє всі операції в Росії та Білорусі через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Компанія заявила, що картки American Express, випущені у всьому світі, більше не працюватимуть у продавців чи банкоматах у Росії, тоді як картки, випущені російськими банками локально в Росії, більше не працюватимуть за межами країни в глобальній мережі American Express.

Компанія заявила, що також припиняє всі бізнес-операції в Білорусі. "Одна з цінностей нашої компанії — робити те, що правильно", — йдеться у повідомленні.

"Цей принцип керував нами протягом усієї цієї важкої кризи і буде продовжувати це робити, оскільки ми підтримуємо наших колег, клієнтів і міжнародне співтовариство, сподіваючись на мирне вирішення цієї кризи", - йдеться у заяві.

Раніше світові платіжні системи Visa та Mastercard оголосили про повне припинення співпраці з усіма російськими банками.

Раніше повідомлялося, що Російські авіакомпанії масово зупиняють закордонні польоти на тлі чуток про заплановану націоналізацію авіапарку.