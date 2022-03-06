Російські терористи розстріляли у санітарному автомобілі двох поранених українських воїнів на Донбасі, - Офіс ГПУ розпочав провадження по статті "порушення законів війни"

Донецькою Спецпрокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил зареєстровано кримінальне провадження щодо обстрілу збройними силами Російської Федерації екіпажу санітарних автомобілей за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє офіс ГПУ.

"За даними слідства, окупанти відкрили вогонь по двох штатних санітарних автомобілях з екіпажем, які здійснювали евакуаційні заходи поблизу населених пунктів Златоустівка-Хлібодарівка Донецької області. Смертельні поранення отримали двоє військовослужбовців Збройних Сил України. Ще одного українського солдата поранено.



Досудове розслідування здійснює слідчий відділ 2 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.



Спецпрокурори вживають всі можливі заходи для документування воєнних злочинів з метою притягнення усіх винних до відповідальності".

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