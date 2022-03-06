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Путіна усунуто від усіх займаних посад в Міжнародній федерації дзюдо

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Путіна усунуто від усіх займаних посад в Міжнародній федерації дзюдо
Міжнародна федерація дзюдо (IJF) схвалила рішення усунути президента РФ Володимира Путіна та першого віцепрезидента Федерації дзюдо Росії Аркадія Ротенберга від усіх займаних посад в організації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Міжнародна федерація дзюдо повідомляє, що пан Володимир Путін і пан Аркадій Ротенберг відсторонені від усіх посад, що обіймають в IJF", - йдеться в повідомленні.

IJF раніше оголосила про припинення повноважень Путіна як почесного президента і посла федерації.

Також повідомлялося, що Міжнародна федерація дзюдо скасувала всі змагання з дзюдо на території Російської Федерації.

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Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    ❗️«Роснефть» не смогла сегодня погасить выплаты по облигациям на $2 млрд. Завтра аналогичные выплаты должен будет осуществить «Газпром» на сумму в $1,3 млрд Начало конца?

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  • Бородатая девочка Бабай
    Вы мине инфаркт сделаете такими заголовками. Я ж с первой половины со стула сползать начал.
  • Гыг с Вами
    Artemy Leonov



    Армия нацистской Германии совершала абсолютно ужасные вещи, и её совершенно заслуженно ненавидел весь мир.
    Но знаете, что я вдруг подумал?

    Над ней не смеялись.
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