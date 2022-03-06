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У кого є мисливські собаки та рушниці - ваш час настав, - на околицях Харкова шукають російського пілота зі збитого літака

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У кого є мисливські собаки та рушниці - ваш час настав, - на околицях Харкова шукають російського пілота зі збитого літака
Мешканців Харкова, які мають мисливські рушниці та собак закликають взяти участь у захопленні російського пілота, літак якого був збитий під Харковом.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі написав радник голови МВС Антон Геращенко.

"За попередньою інформацією Штабу оборони Харківщини, один із двох пілотів збитого над Харковом літака вцілів і може ховатися в лісосмузі в районі Куліничів. У разі наявності інформації про місцезнаходження місцевого пілота просять негайно повідомляти силовиків. Тим, хто має зброю, намагатися затриматися самостійно. У кого є мисливські собаки та рушниця? Настав ваш час", - написав він. 

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Топ коментарі

  • John Golovnev
    Собак перед поиском не кормить!
  • kuba
    а шо ещё и приглашать надо ,,,думаю там уже и кабаны шукаютъ:
  • Юрий Новак
    Яке гарне полювання намічається... По доброму заздрю
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