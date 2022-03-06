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Власник Tommy Hilfiger та Calvin Klein зачиняє магазини в Росії

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Власник Tommy Hilfiger та Calvin Klein зачиняє магазини в Росії
Американська PVH Corp., що володіє брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's та ін., схвалила рішення тимчасово закрити свої магазини та призупинити всі комерційні операції в РФ та Білорусі з 7 березня.

Про це повідомила компанія у своїх соцмережах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

З 28 лютого PVH призупинила роботу своїх онлайн-магазинів у Росії.

При цьому компанія надаватиме підтримку 550 співробітникам у РФ - вони продовжать отримувати зарплату.

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Раніше про зупинення роботи в РФ оголосили fashion-ритейлери Inditex (мережі Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka та ін.), Marks & Spencer, Mango, H&M.

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Топ коментарі

  • Сергей Васильев 9c8a60d0
  • Совестно за Брата
    лапти... щи... водка... ЭТО БУДЕТ И 80% УСТРОИТ!!!
  • Виктор Дийнега
    Скоро ливерка по 2 рубля, тульский пряник сверхпросроченный и бунханка хлеба - рацион кацапа. А шо - хотели ссср, получите.
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