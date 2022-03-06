Кабмін заборонив штрафувати за несплату комуналки під час війни
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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення скасувати штрафні санкції за несплату комунальних послуг під час війни.
Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.
"Люди не повинні нести додатковий фінансовий тягар з оплати комунальних послуг. Отже, уряд прийняв рішення заборонити нарахування, стягнення штрафів або пені, інфляційних нарахувань, відсотків річних у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги", - наголосив він.
Водночас міністр попросив українців по можливості оплачувати комунальні послуги.