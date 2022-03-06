"Загинете тут, як паршива сарана": Геращенко публічно звернувся до Кадирова

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко публічно звернувся до глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова і запитав у нього, чому той відсиджується в Чечні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Невловимі кадирівці на теренах України. Російська пропаганда надривно сурмить про те, що ось-ось в Україну прийдуть "кадирівці" і всім все покажуть. Публічно звертаюся до Рамзана Кадирова. Чого ти відсиджуєшся в Чечні? Приїжджай до нас в Україну. Очоль штурм Києва, Харкова чи Маріуполя і покажи свою майстерність і відданість Путіну не в Instagram, а на полі битви", - написав Геращенко.

Також він додав, що всі люди смертні. Тільки от українські військові гинуть героями, а росіяни, буряти і чеченці загинуть "як паршива сарана".

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"Всі люди смертні. І росіяни, і буряти, і чеченці, і українці. Але українці гинуть смертю героїв, захищаючи свій будинок, свою землю! А ви, росіяни, буряти, чеченці та інші загинете тут, як паршива сарана, яка прийшла підло грабувати чужий будинок. Не варто боятися цих байок і казок про чеченців та інших. Наші кулі, "Гради", арта, ПТУРи разять їх так само, як всіх інших окупантів", - додав Геращенко.

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