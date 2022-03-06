Путіну судилося програти у війні проти України, - Блінкен
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Росія приречена на програш у війні проти України. Український народ продемонстрував, що не дозволить підкорити себе ні Путіну, ні російській владі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CNN повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Просто виграти битву – це не виграти війну. Захоплення (Путіним. - Ред.) міст не означає, що він завоює серця та розум українського народу. Навпаки, йому судилося програти", - сказав він.
За словами Блінкена, український народ продемонстрував, що не дозволить підкорити себе ні Путіну, ні російській владі.
Також він заявив, що боротьба проти російської агресії може тривати певний час.