Українські захисники за 10 днів війни знищили сім батальйонних груп російських окупантів, - ОТУ "Схід"

Від початку російського вторгнення до України 150-та мотострілецька бригада РФ втратила не менше 7 своїх батальйонних тактичних груп.

Про це у Facebook повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

В РФ була 150-та мотострілецька дивізія. Були в неї славна історія та багаті традиції - суцільна гордість для всієї Московії. Однак 24 лютого президент країни-агресора Путін відправив на "навчання" в Україну особовий склад цієї дивізії.

Дивізія сформувала батальйонні тактичні групи, вступила у взаємодію з підрозділами 1-го армійського корпусу так званої "ДНР" та поїхала здавати "іспити" до Збройних Сил України в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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26.02.2022 – дві БТГр 163-го танкового полку, який входить до 150-ї мсд, понесли втрати в особовому складі та техніці. Отримали "незадовільно" близько 550 військовослужбовців. За наявною інформацією, рештки цих БТГр протягом наступних двох діб невеликими групами виходили в район командного пункту, але вже без бойової техніки. Наразі є всі підстави вважати, що обидві БТГр втратили боєздатність. До речі, командир 163-го танкового полку підполковник Нілов залишився у пункті постійної дислокації.

Також 26.02.2022 – дві БТГр 103 мотострілецького полку втратили близько 800 військовослужбовців пораненими та вбитими. Разом зі своїми підлеглими загинув й командир цього полку полковник Ісайкін Олександр Іванович.

03.03.2022 – під час шикування особового складу 150-ї мсд, який залишився у пункті постійної дислокації, заступник командира дивізії полковник В. Попов агітував людей приєднатися до російських сил вторгнення. Бажання виявили не більше 70 військовослужбовців. Крім того, серед особового складу ширяться чутки, що сам командир дивізії генерал-майор Олег Мітяєв загинув. Цю інформацію українські компетентні служби перевіряють.

04.03.2022 – окупанти втратили танковий батальйон, що колоною йшов на посилення атакуючим Маріуполь підрозділам. Живими залишились 4 військовослужбовці.

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05.03.2022 – до пункту постійної дислокації 102 мотострілецького полку почали повертатися військовослужбовці, які відмовилися від участі у бойових діях на території України. Так, понад 150 осіб було звільнено з лав ЗС РФ. Також відомо про масові випадки самокаліцтва та дезертирства. Російські солдати вже зрозуміли, що краще прострелити собі ногу і залишитися живим, ніж воювати з українцями.

07.03.2022 – у військовому шпиталі в Ростові-на-Дону очікується доставлення понад 200 тіл загиблих військовослужбовців зі складу 150-ї дивізії.

"Наразі важко сказати про точні дані про втрати російсько-фашистських сил, адже окупанти ретельно приховують правду. Однак, достовірно відомо, що протягом 10 діб відсічі кремлівської агресії, в районі відповідальності ОТУ "Схід", щонайменше 7 батальйонних тактичних груп ворога втратили боєздатність", - йдеться в повідомленні.

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