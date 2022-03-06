Під Харковом бійці Нацгвардії та тероборони знищили колону забезпечення російських окупантів. ФОТО

У Харківському районі військовослужбовці знищили бензовози

Поблизу Харкова українські військовослужбовці знищили колону забезпечення, яка везла пальне для окупантів. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова Харківської ВЦА Олег Снєгубов, передає Depo.Харків, повідомляє Цензор.НЕТ.



"Поряд з успіхами у повітряному просторі - маємо досягнення і сухопутніх військ. За сьогодні, 6 березня, силами Національної гвардії України та тероборони міста Харків у районі Руської Лозової знищено 4 бензовози противника з пальним, 3 вантажних автомобіля ГАЗ-66 та взято 1 броньований автомобіль "Тигр". Наші військові не відступають ні на метр. Тільки вперед", - написав Синєгубов.

Сьогодні, 6 березня, в Харкові також збили два ворожих штурмовика Су-25.

Читайте також: Українські захисники за 10 днів війни знищили сім батальйонних груп російських окупантів, - ОТУ "Схід"