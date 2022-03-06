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Під Харковом бійці Нацгвардії та тероборони знищили колону забезпечення російських окупантів. ФОТО

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У Харківському районі військовослужбовці знищили бензовози

Поблизу Харкова українські військовослужбовці знищили колону забезпечення, яка везла пальне для окупантів. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова Харківської ВЦА Олег Снєгубов, передає Depo.Харків, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під Харковом бійці Нацгвардії та тероборони знищили колону забезпечення російських окупантів 01

Під Харковом бійці Нацгвардії та тероборони знищили колону забезпечення російських окупантів 02
"Поряд з успіхами у повітряному просторі - маємо досягнення і сухопутніх військ. За сьогодні, 6 березня, силами Національної гвардії України та тероборони міста Харків у районі Руської Лозової знищено 4 бензовози противника з пальним, 3 вантажних автомобіля ГАЗ-66 та взято 1 броньований автомобіль "Тигр". Наші військові не відступають ні на метр. Тільки вперед", - написав Синєгубов.

Під Харковом бійці Нацгвардії та тероборони знищили колону забезпечення російських окупантів 03

Сьогодні, 6 березня, в Харкові також збили два ворожих штурмовика Су-25.

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    Цензор! это для вас!

    Микола Княжицький:
    Пишу до представників влади. На кордоні катастрофа.
    Не на виїзд з України, а на в'їзд.
    Мої друзі, польські депутати годинами стояли , щоб провезти в Україну гуманітарну допомогу.
    У результаті покинули фури і пішки пішли назад.
    Фури з гуманітарною допомогою досі стоять.
    Стоїть кордон. Поляки пропускають миттєво.
    Українці взагалі нікого не пускають.

    Це Свинство і диверсія. Негайно пускайте гуманітарку з Польщі !!!
    У мене немає слів.
    Як співголова українсько - польської міжпарламентської групи б'ю на сполох і звертаюся до уряду!!!
    Вам не соромно?
    Депутати польського парламенту для нас організовують допомогу, а ми її не пускаємо!!!
    Ви хочете потім підтримки?
    Літаків? Броніків?
    Не маю іншого виходу, як писати про це публічно!
  • Vsevolod Marchenko
    Я західний кордон в Львівській обл. на легковому авто та на бусику перетинав з 1992 десятки разів і з повною впевненістю можу заявити, що ВСІ ДО ОДНОГО погранці та митники є патентованими негідниками та ворогами українського народу.
  • Cinichny Bandera
    Юрій Гудименко

    3 hrs ·



    Працював сьогодні у Києві і трохи, припустимо, північніше, і хочу чесно сказати, що взагалі ніхуя не розумію, на шо розраховує ворог.

    На оточення і блокаду? Охуїти можна. Ви Київ пробували якось об'їхати взагалі? На мапі бачили? Величезне місто на 3,5 мільйонів осіб плюс десь мільйон в агломерації, широка ріка, відносно мало мостів, немає господства у повітрі, зв'язок буде у будь-якому випадку, бо «старлінк» доїхав. Будь-яке оточення буде прориватися майже миттєво ударами зсередини та ззовні, а логістичні лінії відбудовуватися, бо це столиця і її значення переоцінити неможливо.

    Прорив у центр? Ще більше охуїти. Населення вас, блядей, ненавидить і буде хуярити чим може від камней до джавелінів, не кажучи вже про АК, які роздавали тупо вантажівками (тут починає грати весела хорватська музика з 90-х). Протитанкових їжаків на вулицях більше ніж звичайних у лісі, блокпости з бетонними блоками виростають щохвилини, і можете мені повірити, що деякі гарячі сюрпризи вже зачекалися на ворога.

    Всередині міста є повна колекція сил та засобів для утилізації ворога, від тероборони і поліції до спецури ССО, моральний дух вищий, ніж у богині Калі, всі готові видавати пизди у промислових масштабах, і замість очікуваної ворогом паніки на вулицях панує холодна лють.

    Глибока і висока забудова, озброєне населення, тотальне загородження шляхів, вибухові сюрпризи, сучасне протитанкове озброєння, нульова толерантність і десять днів на перетворення міста на фортецю - проти ваньок у коробках. Ну хуй знає, але мені особисто здається, що і у ваньок, і у коробок шансів не дохуя. Горіти будуть всі і яскраво, як це часто трапляється із технікою в місті.

    Коротше, хуй з ними. Якщо, звичайно, вибухом не відірве.
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