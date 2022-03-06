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Український 11-річний хлопчик сам дістався із Запоріжжя до Словаччини

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Український 11-річний хлопчик сам дістався із Запоріжжя до Словаччини
Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки визнало героєм ночі 11-річного українського хлопчика, який прибув на українсько-словацький кордон увечері 5 березня

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку МВС Словаччини у фейсбуці.

Зазначається, що юний українець із Запоріжжя перейшов кордон до Словаччини з одним поліетиленовим пакетом, паспортом та номером телефону, написаним на руці. Він приїхав сам, адже його батьки змушені були залишитися в Україні.

Хлопця на кордоні зустріли словацькі волонтери. За їхніми словами, він був усміхненим і безстрашним. "Він підкорив нас рішучістю, гідною справжнього героя", – зазначили у міністерстві.

Український 11-річний хлопчик сам дістався із Запоріжжя до Словаччини 01

11-річний хлопчик, який самостійно прибув на словацький кордон.

Завдяки контакту, який батьки написали просто на його руці, хлопець зміг зв’язатися з рідними, які згодом його забрали.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), через російську агресію з України вже виїхали 1,5 млн людей.

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Топ коментарі

  • Andrij Shaman
    Це ж що ті потвори козломорді наробили,що батьки змушені були вдатись до такого вчинку...
    Напевно я вже готовий до пекла,якщо мені там "пообіцяють" роль у катуванні цієї мразі...
    140 мільйонів покидьків....((
  • Иллария Соняшникова
    Справжній козак !
  • Alexey Poltorak
    Ипанутся, молодец!!!
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