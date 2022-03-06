Український 11-річний хлопчик сам дістався із Запоріжжя до Словаччини
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку МВС Словаччини у фейсбуці.
Зазначається, що юний українець із Запоріжжя перейшов кордон до Словаччини з одним поліетиленовим пакетом, паспортом та номером телефону, написаним на руці. Він приїхав сам, адже його батьки змушені були залишитися в Україні.
Хлопця на кордоні зустріли словацькі волонтери. За їхніми словами, він був усміхненим і безстрашним. "Він підкорив нас рішучістю, гідною справжнього героя", – зазначили у міністерстві.
11-річний хлопчик, який самостійно прибув на словацький кордон.
Завдяки контакту, який батьки написали просто на його руці, хлопець зміг зв’язатися з рідними, які згодом його забрали.
За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), через російську агресію з України вже виїхали 1,5 млн людей.