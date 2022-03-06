Premium-підписка у Spotify більше недоступна в Росії
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Музичний сервіс Spotify повідомив, що його Premium-підписка більше недоступна для придбання Росії.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці підтримки сервісу, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з новими зовнішніми обмеженнями, пов'язаними з нашими основними платіжними провайдерами, Premium не доступний для покупки в Росії", - йдеться в повідомленні.
У разі наявності активної передплати Premium, наступна спроба її оплатити може бути невдалою.
"Якщо ми не зможемо успішно обробити вашу наступну оплату, ваша Premium-підписка буде автоматично скасована, і ви перейдете на безкоштовний план", - додали в сервісі.