Матч відбору на ЧС-2022 між Україною та Шотландією перенесли на червень
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Директор донецького "Шахтаря" Даріо Срна мав діалог з президентом УЄФА Александром Чеферіном. Легенда "гірників" після розмови з чиновником дізнався, що поєдинок півфіналу відбору на ЧС-2022 між збірними України та Шотландії перенесуть з березня на червень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.
"Чеферін надав інформацію, що гру збірної України з Шотландією переносять з березня на червень. Він сподівається на мир і шукає шляхи вирішення проблем, які влаштували б усіх", - сказав Срна в ефірі "Денисов Time".
За старим графіком матч мав пройти 24 березня.