Матч відбору на ЧС-2022 між Україною та Шотландією перенесли на червень

Директор донецького "Шахтаря" Даріо Срна мав діалог з президентом УЄФА Александром Чеферіном. Легенда "гірників" після розмови з чиновником дізнався, що поєдинок півфіналу відбору на ЧС-2022 між збірними України та Шотландії перенесуть з березня на червень.