Подоляк звернувся до "правильних західних партнерів": Доки ви думаєте, війська РФ намагаються зруйнувати всі наші аеродроми

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк звернувся до міжнародних партнерів та закликав їх закрити небо над Україною.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші правильні західні партнери! Поки ви думаєте, війська РФ намагаються зруйнувати всі наші аеродроми. Щоб у нас не було жодних літаків. Щоб ми не могли закрити небо самотужки. Щоб потім бомбити мирні міста та вбивати мирних мешканців. Точно хочете бачити це у своїх телевізорах?" - наголосив радник глави ОП.

Також читайте: У Маріуполі та Волновасі готують до відкриття "зелені коридори", сторони припинили вогонь в тих районах, - Подоляк