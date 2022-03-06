Подоляк звернувся до "правильних західних партнерів": Доки ви думаєте, війська РФ намагаються зруйнувати всі наші аеродроми
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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк звернувся до міжнародних партнерів та закликав їх закрити небо над Україною.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші правильні західні партнери! Поки ви думаєте, війська РФ намагаються зруйнувати всі наші аеродроми. Щоб у нас не було жодних літаків. Щоб ми не могли закрити небо самотужки. Щоб потім бомбити мирні міста та вбивати мирних мешканців. Точно хочете бачити це у своїх телевізорах?" - наголосив радник глави ОП.