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Російські окупанти емоційно виснажені, вони сплять по 2-3 години на добу, - Монастирський

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Російські окупанти емоційно виснажені, вони сплять по 2-3 години на добу, - Монастирський
Російські окупаційні війська фізично та морально виснажені.

Про це у Facebook повідомив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"З кожним днем наш дух зростає, а дух російських солдатів навпаки - занепадає. Ці висновки ми робимо з телефонних розмов окупантів, які перехоплює Національна поліція України. Окупанти розбиті емоційно, виснажені, вони знають, що з кожного вікна по них стрілятимуть, що кожен громадянин готовий із ними воювати. Російські військові сплять по 2–3 години на добу. Вони перелякані", - наголосив міністр.

Монастирський наголосив, що МВС, як кулак безпеки України, разом зі ЗСУ продовжує чинити жорсткий опір окупанту.

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Топ коментарі

  • Сергей Николаевич bf2729b7
    Нужно создавать партизанской движение, что бы эти уроды вообще не спали, что бы шарахались каждого шороха.
  • Папєрєднік
    Москалі горітимуть у пеклі! Усі.
  • Alex Yugov
    Та эта мразота не страшна, стремает лядские самолёты что летают по ночам с "братской" беларашки. Заебали уже чем слово. У нас люди сказали что поймают, на центральной площади повесят.
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