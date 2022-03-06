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Російські окупанти вбили очільника Гостомельської ОТГ Прилипка

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Російські окупанти вбили очільника Гостомельської ОТГ Прилипка
Російські окупанти вбили голову Гостомельської об'єднаної територіальної громади Юрія Прилипка.

Про це у Facebook повідомив шеф-редактор інформаційно-аналітичного порталу "Хвиля", співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, на жаль, я був все ж правий і голова Гостомельської ОТГ Юрій Прилипко загинув. Це підтвердили його родичі. Його тіло вдалося забрати лише сьогодні. Тіло було заміновано. Разом з ним у Гостомелі загинуло два волонтери", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Мистер Икс 00711c20
    Сволочи ,за ВСЁ ответите МРАЗИ ватные !
  • Сергей Николаевич bf2729b7
    Вот на хрена мы в плен берём этих гандонов, они же как скоты себя ведут
  • Maksym Pyatygorskyy
    Вічна памʼять.

    Це підтвердження того, що влада, вибрана за українськими законами не може бути колаборантами. Бо розуміє, що вона вибрана народом.
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