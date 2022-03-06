Російські окупанти вбили очільника Гостомельської ОТГ Прилипка
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Російські окупанти вбили голову Гостомельської об'єднаної територіальної громади Юрія Прилипка.
Про це у Facebook повідомив шеф-редактор інформаційно-аналітичного порталу "Хвиля", співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі, на жаль, я був все ж правий і голова Гостомельської ОТГ Юрій Прилипко загинув. Це підтвердили його родичі. Його тіло вдалося забрати лише сьогодні. Тіло було заміновано. Разом з ним у Гостомелі загинуло два волонтери", - йдеться в повідомленні.