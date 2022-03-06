Вода до Криму так і не пішла, - Арестович

Ворог кинув на захоплення ГЕС основні зусилля. Росії потрібна була Новокаховська ГЕС для забезпечення водою Криму. Контролювати – це немала ціль і немале досягнення з їхнього боку. Утім, вода до Криму не пішла.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН із посиланням на розмову Олексія Арестовича з російським адвокатом Марком Фейгіним.

"Вони взяли Новокаховську ГЕС, основні зусилля туди кинули. Там були бої. Але така кількість військ – просто кількістю взяли і все. За їхніми повідомленнями, зірвали дамбу в Крим. Але зірвати її можна і тричі. Щоб пішла вода в Крим, там треба дуже сильно постаратися. Вода не йде. Ми зробили так, що це важко відновити навіть після захоплення", - сказав Арестович.

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