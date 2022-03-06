Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Вода до Криму так і не пішла, - Арестович

3895549
Вода до Криму так і не пішла, - Арестович
Ворог кинув на захоплення ГЕС основні зусилля. Росії потрібна була Новокаховська ГЕС для забезпечення водою Криму. Контролювати – це немала ціль і немале досягнення з їхнього боку. Утім, вода до Криму не пішла.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН із посиланням на розмову Олексія Арестовича з російським адвокатом Марком Фейгіним.

"Вони взяли Новокаховську ГЕС, основні зусилля туди кинули. Там були бої. Але така кількість військ – просто кількістю взяли і все. За їхніми повідомленнями, зірвали дамбу в Крим. Але зірвати її можна і тричі. Щоб пішла вода в Крим, там треба дуже сильно постаратися. Вода не йде. Ми зробили так, що це важко відновити навіть після захоплення", - сказав Арестович.

Читайте також: Окупанти планують пустити воду по Північно-Кримському каналу 25 лютого

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Так вона ж сама не піде. Там десь десять, можливо більше, насосних станцій. Одна станція не працюватиме, і все, кіна не буде.
  • Vladimir Longer
    Странно. Все знакомые живущие неподалеку постоянно писают в канал...
  • Александр Юр
    Поки руські воЯки захоплювали Новокаховську ГЕС, українці змінили закони фізики. От не тече до Криму вода і все. Щоб вода була в Криму, орки мають піти з Криму вслєд за руським кораблем.
Дивитись усі коментарі

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини