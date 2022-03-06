Захисники Маріуполя знищили 40 окупантів, двох взяли у полон, – Геращенко

Українські військові підбили сім танків, п'ять БТР, два "Тигра" окупантів

Сьогодні захисники Маріуполя знищили 40 окупантів, двох взяли в полон.Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Хороші новини від захисників Маріуполя. Сьогодні окупанти намагалися захопити околиці нашого міста. Підсумок для них був плачевний", - зазначив він.

Українські військові підбили 7 танків, 5 БТР, 2 "Тигри" окупантів.

"Близько 40 окупантів знищено. Двох взяли в полон", - розповів Геращенко.

За його словами, оборону Маріуполя тримають бригада морської піхоти, полк Нацгвардії" Азов", загони тероборони.

"Незважаючи на те, що Маріуполь, як блокадний Ленінград, оточений нацистами, бойовий дух захисників знаходиться на неймовірній висоті", - додав радник міністра.

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