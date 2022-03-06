Через бойові дії без електропостачання залишаються понад 646 тисяч українців

Через пошкодження, обумовлені бойовими діями, без світла залишаються понад 646 тис. споживачів, без газопостачання - близько 130 тис. споживачів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку Міністерства енергетики України у фейсбуці.

"За оперативною інформацією, станом на 18:00 06.03.2022 в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишалось знеструмленими (повністю чи частково) понад 956 населених пунктів і 7775 трансформаторних підстанцій. Загалом понад 646 тис. споживачів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що загалом за добу вдалося відновити електропостачання в 127 населених пунктах, однак продовжують виникати нові пошкодження мережевої інфраструктури та нові знеструмлення.

Читайте також: Чернігів зазнає масованих обстрілів

Без газопостачання станом на 18:00 залишаються близько 130 тис. споживачів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається у Донецькій, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Запорізькій областях.

Як повідомлялося, через пошкодження внаслідок численних обстрілів у неділю було відключено п'ять газорозподільних станцій на Київщині. Без газу залишаться 96 тис. споживачів у передмісті Києва.