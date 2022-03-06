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Жоден світовий лідер не відреагував на анонсований РФ обстріл України, - Зеленський

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Жоден світовий лідер не відреагував на анонсований РФ обстріл України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликав західних лідерів посилити санкційний тиск на Росію.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що не почув сьогодні реакції від лідерів світу на анонсоване Росією бомбардування підприємств оборонного сектору України.

"Я не почув сьогодні реакції від жодного лідера світу, від жодного західного політика, реакції на цей анонс. Вдумайтесь у відчуття безкарності окупантів. Вони анонсують звірства, які заплановано. Чому? Тому що немає реакції, тому що мовчання, жодного слова. Ніби західні лідери розчинились на цей вечір, на цей день. Сподіваюсь, що хоча б завтра ви це помітите, відреагуєте, щось скажете. Ми точно знаємо, хто підготував цю атаку, ми точно знаємо, як підуть накази за вертикаллю командування. Ми знаємо все і не пробачимо нічого", - наголосив президент.

"Зухвалість агресора - це чіткий сигнал для Заходу, що застосованих проти Росії санкцій недостатньо. Бо там не зрозуміли, не відчули, не побачили, що світ дійсно рішучий. Ви не сховаєтесь від цієї реальності. Ви не сховаєтесь від нових вбивств в Україні. Багато говорили про гуманітарні коридори, щоденно говорили...", - додав Зеленський.

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Топ коментарі

  • PREDATOR PREDATOR
    Я неділю не критикував Зеленського.Але мені не подобається,що з нього в інтернеті роблять полководця.3 роки адекватні люди кричали,що армія недофінансовується,що ракетна програма заморожена,що замість великого будівництва,потрібно посилювати загальну обороноздатність.Зараз все то все будівництво розбили.Саме за Зеленського диверсанти поналазили масово в Україну.А скільки було насмішок,а то Хуйло нападе.Тепер він напав на повну і щось несмішно.
  • Cinichny Bandera
    Юрій Гудименко

    3 hrs ·

    Працював сьогодні у Києві і трохи, припустимо, північніше, і хочу чесно сказати, що взагалі ніхуя не розумію, на шо розраховує ворог.

    На оточення і блокаду? Охуїти можна. Ви Київ пробували якось об'їхати взагалі? На мапі бачили? Величезне місто на 3,5 мільйонів осіб плюс десь мільйон в агломерації, широка ріка, відносно мало мостів, немає господства у повітрі, зв'язок буде у будь-якому випадку, бо «старлінк» доїхав. Будь-яке оточення буде прориватися майже миттєво ударами зсередини та ззовні, а логістичні лінії відбудовуватися, бо це столиця і її значення переоцінити неможливо.

    Прорив у центр? Ще більше охуїти. Населення вас, блядей, ненавидить і буде хуярити чим може від камней до джавелінів, не кажучи вже про АК, які роздавали тупо вантажівками (тут починає грати весела хорватська музика з 90-х). Протитанкових їжаків на вулицях більше ніж звичайних у лісі, блокпости з бетонними блоками виростають щохвилини, і можете мені повірити, що деякі гарячі сюрпризи вже зачекалися на ворога.

    Всередині міста є повна колекція сил та засобів для утилізації ворога, від тероборони і поліції до спецури ССО, моральний дух вищий, ніж у богині Калі, всі готові видавати пизди у промислових масштабах, і замість очікуваної ворогом паніки на вулицях панує холодна лють.

    Глибока і висока забудова, озброєне населення, тотальне загородження шляхів, вибухові сюрпризи, сучасне протитанкове озброєння, нульова толерантність і десять днів на перетворення міста на фортецю - проти ваньок у коробках. Ну хуй знає, але мені особисто здається, що і у ваньок, і у коробок шансів не дохуя. Горіти будуть всі і яскраво, як це часто трапляється із технікою в місті.

    Коротше, хуй з ними. Якщо, звичайно, вибухом не відірве.
  • Лилия Стацкая
    Угомоніться, наразі йому треба бути президентом,а наскільки він найсправжній говорить озброєння арміі, обвалений оборонний заказ , та мільярди викинуті на дороги,коли ворог стояв вже на кордоні.Люди мовчать ,намагаються бути терплячими, не треба провокувати людей своїма лозунгами.
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