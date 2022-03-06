Жоден світовий лідер не відреагував на анонсований РФ обстріл України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав західних лідерів посилити санкційний тиск на Росію.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що не почув сьогодні реакції від лідерів світу на анонсоване Росією бомбардування підприємств оборонного сектору України.

"Я не почув сьогодні реакції від жодного лідера світу, від жодного західного політика, реакції на цей анонс. Вдумайтесь у відчуття безкарності окупантів. Вони анонсують звірства, які заплановано. Чому? Тому що немає реакції, тому що мовчання, жодного слова. Ніби західні лідери розчинились на цей вечір, на цей день. Сподіваюсь, що хоча б завтра ви це помітите, відреагуєте, щось скажете. Ми точно знаємо, хто підготував цю атаку, ми точно знаємо, як підуть накази за вертикаллю командування. Ми знаємо все і не пробачимо нічого", - наголосив президент.

"Зухвалість агресора - це чіткий сигнал для Заходу, що застосованих проти Росії санкцій недостатньо. Бо там не зрозуміли, не відчули, не побачили, що світ дійсно рішучий. Ви не сховаєтесь від цієї реальності. Ви не сховаєтесь від нових вбивств в Україні. Багато говорили про гуманітарні коридори, щоденно говорили...", - додав Зеленський.

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