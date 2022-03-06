За самовіддану оборону своїх громад: Зеленський нагородив орденами голів ОДА

6 березня президент України ухвалив рішення нагородити орденами голів обласних адміністрацій, які найбільше відзначилися в обороні своїх громад

Під час вечірнього звернення 6 березня Зеленський оголосив про нагородження орденами голів обласних адміністрацій, які найбільше відзначилися в обороні своїх громад, а такожі мерів міст, які активно протистоять ворогу. Самим містам президент надав статус міст-героїв.

Орденом "Богдан Хмельницький" ІІІ ступеня нагороджені:

Голова Харківської ОДА Синєгубов Олег Васильович.

Голова Миколаївської ОДА Кім Віталій Олександрович.

Голова Донецької ОДА Кириленко Павло Олександрович.

Голова Луганської ОДА Гайдай Сергій Володимирович.

Голова Чернігівської ОДА Чаус В'ячеслав Анатолійович.

Голова Сумської ОДА Живицький Дмитро Олексійович.

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