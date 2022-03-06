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Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей, - Зеленський

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Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський в Прощену неділю заявив, що Україна не пробачить розстрілів беззбройних людей російськими окупантами.

Про це президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не пробачимо розстріляних житлових будинків, ми не пробачимо ракету, яку наша ППО збила сьогодні над Охматдитом. І ще більше 500 інших таких ракет, які вдарили по нашій землі, людям та дітям. Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей. Руйнацію нашої інфарструктури. Ми не пробачимо сотні і сотні жертв, тисячі і тисячі страждань. І Бог не пробачить ні сьогодні, ні завтра, ніколи", - наголосив президент.

За словами Зеленського, замість прощеного буде судний день.

Дивіться: Замість прощеної неділі буде Судний день, - звернення Зеленського 6 березня. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Бог пробаче? ні..
    і ми - ні...
  • Мобильный крематорий
    Кацапские свиньи хотели внушить украинцам страх, но эффект получился противоположным. Теперь у кацапов земля будет гореть под ногами.
  • Підлога Маккартні
    Я херею какие солдаты НАТО ссыкуны. Бояться, что им перережит глотки вот такой генетический мусор?
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