Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський в Прощену неділю заявив, що Україна не пробачить розстрілів беззбройних людей російськими окупантами.
Про це президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не пробачимо розстріляних житлових будинків, ми не пробачимо ракету, яку наша ППО збила сьогодні над Охматдитом. І ще більше 500 інших таких ракет, які вдарили по нашій землі, людям та дітям. Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей. Руйнацію нашої інфарструктури. Ми не пробачимо сотні і сотні жертв, тисячі і тисячі страждань. І Бог не пробачить ні сьогодні, ні завтра, ніколи", - наголосив президент.
За словами Зеленського, замість прощеного буде судний день.