Зеленський присвоїв звання "Міста-героя" Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову
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Президент України Володимир своїм наказом встановив почесну відзнаку "місто-герой України" та присвоїв її ряду міст.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському наказі, якій розміщений на офіційному сайті.
У тексті відзнаяається: "З метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України постановляю:
1. Встановити почесну відзнаку "Місто-герой України".
2. Присвоїти почесну відзнаку "Місто-герой України" містам: Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову".