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Зеленський присвоїв звання "Міста-героя" Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову

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Зеленський присвоїв звання "Міста-героя" Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову
Президент України Володимир своїм наказом встановив почесну відзнаку "місто-герой України" та присвоїв її ряду міст.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському наказі, якій розміщений на офіційному сайті. 

У тексті відзнаяається: "З метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України постановляю:

1. Встановити почесну відзнаку "Місто-герой України".

2. Присвоїти почесну відзнаку "Місто-герой України" містам: Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Героя України командувачу Операції об'єднаних сил Павлюку

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Топ коментарі

  • Ivan Pidbujpata
    Суми
  • Nataliya Krynytska / Krinitskaya
    Ахтырка.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Бля. Так а Сумам? Що це за дискримінація! Суми одними з перших потрапили під удар!
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