На об'єкті "Укриття" вийшли з ладу кілька датчиків, персонал ЧАЕС беззмінно працює 11-й день, окупанти грубо порушують вимоги радіаційної безпеки, - "Енергоатом"

На ЧАЕС, за даними "Енергоатому", перебуває понад 1 тис. російських окупантів. Телефонний зв'язок з персоналом Чорнобильської АЕС досі не відновлено, але за інформацією, що отримується через доступні канали зв'язку, параметри безпеки ЧАЕС поки що перебувають у нормі.

Про це повідомляє Гордон, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні наголошується, що вже одинадцяту добу персонал станції без ротації виконує свої функції щодо забезпечення безпечної експлуатації об'єктів.

"Робота Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження не відновлена. Регулюючий контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок та інших об’єктів на майданчику Чорнобильської АЕС та на території зони відчуження наразі неможливий", – йдеться в повідомленні.

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Водночас, за наявною у Держатомрегулювання інформацією, на об'єкті "Укриття" вийшли з ладу декілька датчиків контролю нейтронного потоку, потужності дози гамма-випромінювання та радіаційного забруднення повітря, що призвело до неможливості здійснення контролю за критичністю та низкою радіаційних параметрів в одному з приміщень об’єкта.

"Окупанти грубо порушують вимоги радіаційної безпеки та санітарно-пропускного режиму на підприємстві та у Зоні відчуження", – наголошується в повідомленні.

Керівник ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив також, що до російських військових, які захопили Чорнобильську АЕС, "ще 1 тис. додаткових загарбників під'їхали і розмістилися на станції". За його інформацією, РФ використовує захоплені українські атомні станції як військові бази.

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