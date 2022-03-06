Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Колишні морські піхотинці з Британії вже прибули до Києва. ВIДЕО

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Загалом воювати за Україну готові 20 тисяч іноземців із 52 країн.

Як інформує цензор.НЕТ, про це повідомляє Еспресо.TV із посиланням на журналіста FoxNews Лукаса Томлінсона.

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Як раніше повідомлялося, до України їдуть досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу, щоб пліч-о-пліч з українцями воювати з РФ у лавах міжнародного легіону. Загальна кількість заявок уже наближається до 20 тисяч.

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Топ коментарі

  • Василь Діжка
    Велкам, бро !
  • Welle
    Welcome to cotton hunting)
  • Сергей Осадчий bf081de4
    Це тільки, якщо весь час повторювати слово "халва", то в роті солодше не стане.
    А коли роками повторювати "За Украину воюют спецы-иностранцы", то воно врешті-решт збудеться.
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