Українців закликають не поширювати відео роботи ППО

Українців закликають не знімати та не поширювати роботу української системи протиповітряної оборони, адже це допомагає демаскувати системи ППО

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації уFacebook

звернулася до громадян України, інформує Цензор.НЕТ: "Ефективна протиповітряна оборона — коли ворог про неї не знає та немає уявлення звідки "прилетить". Тому не публікуйте відео таких салютів. Усі відео вильотів та попадання ракет демаскують системи ППО".

У Держспецзв’язку пояснили, що публікування відео знижує захист наших же міст, а ефективна ППО навпаки рятує наші наші життя та наші будинки.

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