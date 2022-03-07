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11 день війни: в РНБО показали мапу місць, які тимчасово контролює РФ. ФОТО

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Російські загарбники замість кількаденного бліцкригу отримали потужний опір України, тому тимчасово контролюють лише дороги і деякі населені пункти

Як повідомляє центр протидії дезінформації при РНБО України в Telegram, інформує Цензор.НЕТ, російські окупанти не контролюють території – замість цього вони тимчасово контролюють дороги і деякі населені пункти.

"Представлена Нейтаном Русером з ASPI Cyber Policy карта відображає найбільш актуальну і коректну інформацію - без маніпуляцій щодо території".

Нейтан Русер – експерт, що аналізує супутникові дані і відкриті дані в Австралійському інституті стратегічної політики (ASPI).

11 день війни: в РНБО показали мапу місць, які тимчасово контролює РФ 01

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
  • Павло ШОвте
    Наиболее боеспособные части армии РФ "разгромлены" - глава штаба обороны Британии Тони Радакин
  • Ivan Naumeiko 6ad19381
    РФ з маленькою Чечнею воювало 15 років. При тому що в Чечні не було ні танків, ні авіації, ні світової підтримки. І отримало перемогу лише через підкуп місцевих еліт.
    Я не розумію на що сподівалися орки плануючи свій сраний бліцкриг за 2 дні. Чи взагалі там було хоч яке планування, сам наступ схожий на "наліт молдаван на водокачку".
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