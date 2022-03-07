Ми готові розглядати безпекові гарантії поза НАТО, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна готова розглядати гарантії безпеки поза членством у НАТО.

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідь, яку ми отримуємо від країн НАТО , полягає в тому, що вони не готові навіть обговорювати наше членство в НАТО. Принаймні найближчі п’ять чи 10 років. Ми не будемо боротися за подання заявки до НАТО, ми будемо битися за результат, а не процес", - наголосив він.

"Ми готові обговорювати деякі моделі, які не передбачають участі НАТО. Наприклад, можуть бути прямі гарантії з боку різних країн, таких як США, Китай, Великобританія, можливо, Німеччина та Франція. Ми готові обговорювати ці речі в широкому колі, не лише у двосторонніх перемовинах з Росією, але також із іншими партнерами", - додав Арахамія.

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