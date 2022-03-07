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Майже 20 тисяч іноземців з 52 країн записались у добровольці на війні проти РФ, - Кулеба

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Майже 20 тисяч іноземців з 52 країн записались у добровольці на війні проти РФ, - Кулеба
Міністр закордонних справ заявив про безпрецедентну мобілізацію іноземців, що хочуть воювати за Україну

Про це Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Весь світ сьогодні на боці України, не лиши на словах, а й у справах", - наголосив Кулеба, підкресливши, що Київ відчуває підтримку не лише іноземних урядів, а й пересічних громадян.

"Мобілізація вільних людей світу просто вражає. До нас прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу. Це їхнє бажання. Ми їх не наймали, не стимулюємо нічим. Це їхнє бажання воювати на боці добра", - повідомив міністр.

Дмитро Кулеба зауважив, що не має права розголошувати розподіл добровольців за країнами а також дані про те, хто вже прибув до України, але наголосив, що йдеться про високу кількість бажаючих.

"Загальна кількість заявок наближається до 20 тисяч", - підкреслив він.

Як розповідала ЄвроПравда, іноземці збирають також фінансову допомогу для України. Зокрема, у США невідомий донон перерахував 1 мільйон доларів на потреби української армії. 

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Cейчас момент истины. Или потомки бесстрашных викингов, готов, франков, бритов, римлян встанут плечом к плечу с воинством древней Киевской Руси и будет бой, последний бой добра со злом. Вперёд Ангелы Света. Сокрушите бесовскую орду.
  • Павло ШОвте
    Ганновер лишил Герхарда Шрёдера звания Почётный гражданин города. "Человек без совести не может быть почётным гражданином", - говорится в заявлении магистрата.
  • Sergey Yegorov
    Раздавай оружие тем, кто стоит в очереди в военкомат! Какие нахуй иностранцы? Нас миллионы, и мы по улицам слоняемся!
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