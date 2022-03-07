Окупанти поранили мера Бучі, - Денисенко
Про це повідомив у телемарафоні Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Денисенко додав, що наразі інформація перевіряється.
"За попередніми даними, мер Бучі поранений. Буквально годину-півтори тому з’явилася ця інформація, вона перевіряється", - сказав він.
Він не розповів подробиць про поранення, але зазначив, що Буча фактично перебуває в облозі. Окупанти гатять по житлових кварталах, а вивезти людей не вдається.
Першим про поранення мера Бучі у своєму Telegram-каналі заявив нардеп Олександр Дубінський. Він стверджує, що Федорука поранили кадирівці.
Станом на 23:00 перший заступник голови Київської обласної ради Ярослав Добрянський у коментарі "Великому Києву" повідомив, що "мер в порядку, ми з ним постійно на зв’язку". Інших деталей він не розповів.