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Мільйон біженців виїхали з України до Польщі

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Мільйон біженців виїхали з України до Польщі
Кількість людей, які втекли від бойових дій в Україні та вирушили до Польщі, перевищила мільйон людей

Про це заявила Прикордонна служба Польщі, пише "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 20.00 кількість людей, які втекли з України до Польщі, перевищила мільйон. Це мільйон людських трагедій, мільйон людей, вигнаних війною зі своїх будинків", — написали у твіттері польські прикордонники разом із фотографією біженців, які перетинають кордон.

"Ви в безпеці", - додали прикордонники.

У неділю верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді повідомив, що за останні 10 днів понад півторамільйона людей виїхали з України до сусідніх країн, рятуючись від розв’язаної Росією війни.

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Топ коментарі

  • Dorian Gray e44930c7
    Не біженців, а біженок, чоловіків не випускають, і не треба замовчувати, нема рівних прав то нема, але хоч брихати про біженЦІВ не треба, саме біжеНОК. Чоловіків перетнувших кордон лише сотні, і то майже всі незаконно (окрім вдівців з малими дітьми). Так хоч пишіть правду, що на чоловіків начхати, так не так огидно.
  • Ivan Ivanov 8edb7a14
    Вимушені виїхати, а ти якщо не шариш,то і не коментуй.
    В Україні війна! Втікають з поля бою зрадники.
  • Andrij Shaman
    Ну а що ж могли зробити малесенькі діти на руках у своїх мам як не втекти?! Немає тут нічого поганого й ганебного...от " мужики" в багажниках - це ганебно...
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