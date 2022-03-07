З'явилася інформація, що Путін хоче "прибрати" главу Міноборони РФ

Стало відомо, що Шойгу можуть звинуватити в корупції

За останніми даними з Москви, відповідальним за провали Росії у війні проти України президент РФ "призначить" главу Міноборони рф Сергія Шойгу.

Про це у Facebook повідомив колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цапом-відбувайлом за провали в Україні призначено Шойгу. Зараз "розкриються" корупція і приписки в армії. Заодно й конкурента приберуть...", - написав він.

Раніше в Міноборони рф пригрозили атакувати українські підприємства оборонно-промислового комплексу( ОПК), попередивши персонал про "загрозу життю". Повідомляється, що атаки здійснюватимуть із застосуванням "високоточної зброї" в рамках "виконання завдання з демілітаризації України".

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