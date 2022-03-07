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Роснафта не змогла погасити борг по облігаціях на $2 млрд - компанію чекає технічний дефолт та арешти майна за кордоном

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Роснафта не змогла погасити борг по облігаціях на $2 млрд - компанію чекає технічний дефолт та арешти майна за кордоном
Російська компанія Роснафта не змогла погасити борг 2$ млрд по облігаціях, оскільки Центробанк РФ заборонив переказувати валюту за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише російський економіст Сергій Гурьянов. 

Він відзначив: "Сьогодні Роснафта мала погасити облігації на $2 млрд, завтра - Газпром на $1,3 млрд. Хід конем із відкриттям рублевих рахунків не прокотить, для їх відкриття потрібна згода кредиторів. Чекаємо на оголошення технічних дефолтів, подання позовів до судів та арешт активів за кордоном".

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