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Остання група СММ ОБСЄ залишить Україну

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Остання група СММ ОБСЄ залишить Україну
Приміщення СММ ОБСЄ в місті Маріуполь були пошкоджені, останню групу буде евакуйовано.

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ.

"Місія отримала повідомлення про пошкодження офісу СММ в Маріуполі внаслідок обстрілу. Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів Місії майже завершено. Остання група – Голова Місії та вище керівництво – тепер залишить Україну", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що продовжується переміщення місцевих членів Місії, які раніше були розміщені в Краматорську та Сєвєродонецьку, а переміщення раніше розміщених у Маріуполі відтерміновується з міркувань безпеки.

З Києва розпочав рух ще один конвой місцевих членів Місії.

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Топ коментарі

  • Бородатая девочка Бабай
    Скатертью дорога
  • Aleksey NotBad
    Ещё одна бесполезная организация
  • Andrij Shaman
    Ой-ой-ой...шо зарази,страшно? Не так круто як по готелях з орками бухати?!
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