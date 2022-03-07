Оперативні можливості військ РФ дуже далекі від "фінальних штурмів", - Арестович

Оперативні можливості російських військ далекі як від масованих ударів, так і дуже далекі - від фінальних штурмів.

Про це у Facebook повідомив позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Як не вечір, так оголошують "…наймасовіший наліт", "…фінальний штурм", і "… особисто Кадирова". Друзі, ну 12-й день війни скоро піде. Скільки можна вірити цим страхіттям, відірваним від реальності, як Путін у бункері?.. Оперативні можливості російських військ далекі як від масованих ударів, так і дуже далекі - від фінальних штурмів", - йдеться в повідомленні.

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