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Оперативні можливості військ РФ дуже далекі від "фінальних штурмів", - Арестович

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Оперативні можливості російських військ далекі як від масованих ударів, так і дуже далекі - від фінальних штурмів.

Про це у Facebook повідомив позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Як не вечір, так оголошують "…наймасовіший наліт", "…фінальний штурм", і "… особисто Кадирова". Друзі, ну 12-й день війни скоро піде. Скільки можна вірити цим страхіттям, відірваним від реальності, як Путін у бункері?.. Оперативні можливості російських військ далекі як від масованих ударів, так і дуже далекі - від фінальних штурмів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Вода до Криму так і не пішла, - АрестовичОперативні можливості військ РФ дуже далекі від фінальних штурмів, - Арестович 01

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Топ коментарі

  • Dmitry Ivanets
    ЗСУ вдачі вам. Весь світ з вами. Молимося за вас.
  • Йцу Кенг 07b0c614
    это вот эти, что ли, Три Богатыря-штурмовика?
  • Gen Pan
    Московиты - самое тупорылое стадо баранов, которых пачками ведут на бойню!
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