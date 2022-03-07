Священника РПЦ у Костромі затримали за антивоєнну проповідь

Поліцейські в РФ затримали настоятеля церкви Воскресіння Христового в селі Карабаново Костромської області Іоанна Бурдіна та склали на нього протокол через висловлювання проти війни під час проповіді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медиа зону".

Зазначається, що також священослужитель опублікував на сайті приходу посилання на петицію "Нет войне".

"Бурдін, перебуваючи в громадському місці в приміщенні храму Воскресіння Христового під час проведеної ним релігійної служби в присутності близько 10 парафіян здійснив публічні дії, спрямовані на дискредитацію Збройних сил РФ, які проводять спеціальну операцію на підставі рішення Президента РФ та постанови ради Федерації Федеральних зборів РФ", - йдеться в протоколі.

Крім того, за версією поліції, священик доносив "прихожанам церкви інформацію про знаходження ЗС РФ в Україні, обстріли міст України (Києва, Одеси, Харкова та ін.), вбивства жителів України (братів і сестер у Христі)".

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