Росія вербує сирійців для війни з Україною, - Wall Street Journal
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Росія вербує сирійців з досвідом ведення бойових дій в міських умовах.
Про це пише видання The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.
За даними джерел, Росія останніми днями вербує в Сирії бійців з досвідом ведення бойових дій в міських умовах.
Наразі невідомо, скільки бійців було завербовано, але деякі вже перебувають у Росії та готуються почати воювати.
За даними сирійського ресурсу DeirEzzor 24, Росія запропонувала сирійцям від 200 до 300 доларів, щоб вони "поїхали в Україну і працювали в якості охоронців" протягом шести місяців.