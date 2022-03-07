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Росія вербує сирійців для війни з Україною, - Wall Street Journal

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Росія вербує сирійців для війни з Україною, - Wall Street Journal
Росія вербує сирійців з досвідом ведення бойових дій в міських умовах.

Про це пише видання The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

За даними джерел, Росія останніми днями вербує в Сирії бійців з досвідом ведення бойових дій в міських умовах.

Наразі невідомо, скільки бійців було завербовано, але деякі вже перебувають у Росії та готуються почати воювати.

За даними сирійського ресурсу DeirEzzor 24, Росія запропонувала сирійцям від 200 до 300 доларів, щоб вони "поїхали в Україну і працювали в якості охоронців" протягом шести місяців.

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Топ коментарі

  • vadyan
    Ще одн і самогубці
  • Pan Lipko
    ... шести місяців. Смішно. Не більше 2 днів. Обіцяйте $10000. Все рівно не встигнуть отримати.
  • Бородатая девочка Бабай
    "Понимаю. Павлины, говоришь?" (с)
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