Росія вербує сирійців для війни з Україною, - Wall Street Journal

Росія вербує сирійців з досвідом ведення бойових дій в міських умовах.

Про це пише видання The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

За даними джерел, Росія останніми днями вербує в Сирії бійців з досвідом ведення бойових дій в міських умовах.

Наразі невідомо, скільки бійців було завербовано, але деякі вже перебувають у Росії та готуються почати воювати.

За даними сирійського ресурсу DeirEzzor 24, Росія запропонувала сирійцям від 200 до 300 доларів, щоб вони "поїхали в Україну і працювали в якості охоронців" протягом шести місяців.

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