Росіяни в Україні втратили вже третину боєздатного війська, - Центр оборонних стратегій
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За неповні 11 днів опору ЗСУ вдалося знешкодити до 46 тисяч російських окупантів. Йдеться про вбитих, поранених і полонених. Наразі угруповання збройних сил РФ в Україні нараховує приблизно до 100 тисяч осіб
Про це повідомив голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.
Він нагадав, що військо загарбника при вторгненні на 24 лютого нараховувало 145 тисяч осіб наземної армії. За його словами, йдеться про 110 тисяч солдатів сухопутних військ і 35 тисяч поліцейських сил ( ОМОН, СОБР, Росгвардія).
Як зазначив Загороднюк, наразі угруповання збройних сил РФ в Україні нараховує до 100 тисяч осіб.
Також колишній глава Міноборони зазначив, що на 6 березня втрати противника оцінюються в 11 тисяч убитими і 30-35 тисяч пораненими.