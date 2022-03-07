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США не вірять, що біля Одеси відбудеться російська десантна операція

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США не вірять, що біля Одеси відбудеться російська десантна операція
Російські сили зустрічають "сильний опір українців", намагаючись ізолювати Київ, Харків та Чернігів

Високопоставлений представник Міноборони США у коментарі Reuters, інформує Цензор.НЕТ,  Уточнюється, що російські сили зустрічають "сильний опір українців", намагаючись ізолювати Київ, Харків та Чернігів.

Чиновник підрахував, що з початку вторгнення росія запустила на територію України близько 600 ракет та перекинула в Україну близько 95 відсотків бойових сил, які вона заздалегідь розмістила на кордонах.

3 березня вже повідомлялося, що російський десант підходить до Одеси: чотири великі десантні кораблі та кораблі підтримки.

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Топ коментарі

  • Бородатая девочка Бабай
    Когда я в детстве накрывался одеялом с головой, я думал, что меня никто не видит
  • Solomon Goodman
    Да уже пофигу,во что там верят или не верят в Вашингтоне..они не верили,что путин нападёт,хотя спасали своё посольство..
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