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Окупанти підбили та затопили катер "Слов'янськ" під Одесою

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Окупанти підбили та затопили катер "Слов'янськ" під Одесою
Російський літак поцілив ракетою в патрульний катер "Слов’янськ", він затонув.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив міський голова Южного Володимир Новацький. За його словами, це сталося 3 березня.

Катер виконував бойове завдання з розвідки й охорони портів Одеса, Чорноморськ і Південний.

"Було нанесено авіаудар ворожим літаком Російської Федерації по патрульному катеру "Слов’янськ". У результаті попадання крилатої ракети "повітря-земля" патрульний катер затонув. Пропали безвісти люди, в тому числі чоловік з Южного Махлін Дмитро Леонідович 1983 року народження", – повідомив Новацький і висловив співчуття родинам загиблих.

Це перша підтверджена втрата корабля Військово-морських сил Збройних сил України. "Слов’янськ" P190 був одним з катерів типу "айленд", які Сполучені Штати Америки передали Україні.

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Топ коментарі

  • Свидомый_регион
    "Разбирать на запчасти" тех кто два месяца говорил что ничего не будет, и групировка собранная у границ не представляет угрозы будем позже, а пока, держим строй и помогаем ЗСУ.
  • дмитрий иванов 527db324
    Вот вам и "катеромания" которой мы заболели недавно, "волчьи стаи" и тому подобное. Деньги на ветер без эффективной береговой ПВО
  • Kozak_Vasil
    Яких ракет? Зелене чмо замість Нептуна катало асфальт з російського бітуму.
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