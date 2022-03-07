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Протести проти війни в РФ: затримано майже 5 тис. людей у 69 містах

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Протести проти війни в РФ: затримано майже 5 тис. людей у 69 містах
У Росії на акціях і мітингах проти війни з Україною, які пройшли в неділю в ряді міст, силовики за день затримали 4948 людей у 69 містах.

Про це свідчать дані російського правозахисного проєкту "ОВД-Инфо", повідомляє Цензор.НЕТ.

В організації оприлюднили списки затриманих і зазначили, що насправді в кожному відділі поліції може бути більше учасників мітингів, ніж у представлених силовиками даних за 6 березня і ніч 7-го.

Так, станом на 04:42 (за Києвом) понеділка було затримано вже 4948 осіб у 69 містах.

Найбільше затримань було в Москві (2363 людей) і Санкт-Петербурзі (1243 людей).

Також кілька затриманих - у Новосибірську і Єкатеринбурзі (224 і 118 осіб відповідно).

У ряді інших великих міст дані виглядають так:

  • У Ростові-на-Дону принаймні 70 затриманих,
  • У Краснодарі - мінімум 66 затриманих,
  • В Уфі - 46 затриманих
  • У Казані - мінімум 45 затриманих,
  • В Іркутську - принаймні 43 затриманих.
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Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    Раб боится кнута, а свободному человеку и пули не помеха
  • Alfa Alpha
    О!! мышебратья проснулись. Поздно! Бл..дь, от слова навсегда!
  • Oresta Bartka
    Ці кацапські протести не за Україну, а за свою шкуру, щоб на війну не погнали.
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