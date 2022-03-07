Протести проти війни в РФ: затримано майже 5 тис. людей у 69 містах
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У Росії на акціях і мітингах проти війни з Україною, які пройшли в неділю в ряді міст, силовики за день затримали 4948 людей у 69 містах.
Про це свідчать дані російського правозахисного проєкту "ОВД-Инфо", повідомляє Цензор.НЕТ.
В організації оприлюднили списки затриманих і зазначили, що насправді в кожному відділі поліції може бути більше учасників мітингів, ніж у представлених силовиками даних за 6 березня і ніч 7-го.
Так, станом на 04:42 (за Києвом) понеділка було затримано вже 4948 осіб у 69 містах.
Найбільше затримань було в Москві (2363 людей) і Санкт-Петербурзі (1243 людей).
Також кілька затриманих - у Новосибірську і Єкатеринбурзі (224 і 118 осіб відповідно).
У ряді інших великих міст дані виглядають так:
- У Ростові-на-Дону принаймні 70 затриманих,
- У Краснодарі - мінімум 66 затриманих,
- В Уфі - 46 затриманих
- У Казані - мінімум 45 затриманих,
- В Іркутську - принаймні 43 затриманих.