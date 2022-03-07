Новини

Бомбардуванням України керує генерал РФ Суровікін, який давив танками людей під час путчу ГКЧП

1839526
Бомбардуванням України керує генерал РФ Суровікін, який давив танками людей під час путчу ГКЧП
Головнокомандувач Повітряно-космічних сил Російської Федерації, генерал армії Сергій Суровікін, який відповідає за бомбардування українських міст під час російського вторгнення, особисто керував колоною бронетехніки під час серпневого путчу 1991 року в Москві, виконуючи накази так званого ГКЧП. Тоді під танками загинуло троє громадян - Володимир Усов, Дмитро Комар та Ілля Кричевський.

Про це пише видання Insider, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання нагадує стрімкий кар’єрний злет Суровикіна та цікаві факти з його біографії. У 1987 році він закінчив Омське вище командне військове училище, а вже через чотири роки став командиром батальйону у Таманській дивізії.

Під час путчу, влаштованого противниками тодішнього президента СРСР Михайла Горбачова, які намагалися зберегти від розвалу Радянський Союз, теперішній генерал армії РФ керував колоною бронетехніки, яка в'їхала у Москву. Тоді під гусеницями танків загинуло троє людей.

У 1995 році Суровікін, тоді майор, був визнаний Військовим судом Московського гарнізону винним у скоєнні одразу кількох злочинів. Майбутнього генерала було звинувачено у пособництві у придбанні та збуті, а також носінні вогнепальної зброї та боєприпасів без відповідного дозволу.

Ці статті тодішнього КК передбачали до 8 років позбавлення волі, але йому присудили лише один рік позбавлення волі умовно.

Також відомо, що у 2014 році командувач військ Східного військового округу генерал-полковник Сергій Суровікін працював у Ростовській області, де керував відправкою на південний схід України підпорядкованих йому танкових частин.

Суровікін був призначений головкомом ВКС у листопаді 2017 року.

8 грудня 2017 року Суровікіну було присвоєно звання Героя Росії за мужність і героїзм, виявлені при виконанні військового обов'язку в Сирії. Нагороджений орденами Святого Георгія IV ступеня, Мужності, "За військові заслуги" та рядом медалей.

У 2021 році головнокомандувачу Повітряно-космічних сил Російської Федерації Суровікіну указом Путіна було присвоєно звання генерала армії.

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Joshua Merlin
    ну и отлично... цель есть... задача уничтожить этого мерзотного толстожёпого покидька поставлена... осталось только уничтожить... всё кодло...
  • Марина Покаместова
    Його знайдуть, навіть у МАцкві, навіть якщо на це піде 20 років! Український Мосад буде створений, всі вбивці будуть покарані! А ще краще, хай це падло подохне тут в Україні, орда зламав зуби іменно тут!
  • viktor donovan
    корифан герасима, разом чеченів "умиротворяли" , чужі там не ходять.
Дивитись усі коментарі

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини